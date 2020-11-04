Расчистка русел рек в Гале поможет снабдить райбольницу водой

Управлением городского хозяйства Гала с привлечением спецтехники ИнгурГЭС с 6 октября проводилась очистка и выравнивание русел рек протяженностью более 2,5 километра.

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. При расчистке русла реки в центре Гала были обнаружены трубы, которые администрация города намерена использовать для решения проблемы обеспечения водой районной больницы, об этом сообщает Гал ТВ.

На этой неделе сотрудники управления городского хозяйства Гала и ИнгурГЭС принялись за самый засоренный участок в городе, который прилегает к центральной улице Самурзаканская.

"Здесь почти за 50 лет, когда река не чистилась, намыло большую косу. Благодаря проведенным работам нам удалось эту косу убрать и дать воде прямой ход. Более того, мы нашли под илом и грунтом трубы. Благодаря этим трубам мы можем решить еще одну важную проблему. Опять же без привлечения бюджетных средств перед нами стоит задача обеспечения Галской больницы водой, пока у нас для этого не было возможности, но теперь мы сможем это сделать в ближайшее время", - сказал в интервью Гал ТВ первый замглавы по городскому администрированию Дмитрий Адлейба.

Адлейба рассказал, что в ближайшее время на этой территории будут проведены работы по благоустройству, так как речь идет о центре города. Планируется высадить зелень и деревья на этом участке территории. Городские власти намерены провести большой объем работ по монтажу ливневок.

Работа по расчистке рек в городе Гал продолжится еще на нескольких участках.

По словам Адлейба, от жителей, проживающих близ русел рек, также поступают просьбы оказать помощь в берегоукреплении. По мнению специалистов, выполненные работы на долгие годы решат проблему подтоплений, которая остро стоит в Гале.