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Расчистка русел рек в Гале поможет снабдить райбольницу водой

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201104/1031221273/Raschistka-rusel-rek-v-Gale-pomozhet-snabdit-raybolnitsu-vodoy.html

Управлением городского хозяйства Гала с привлечением спецтехники ИнгурГЭС с 6 октября проводилась очистка и выравнивание русел рек протяженностью более 2,5 километра.

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. При расчистке русла реки в центре Гала были обнаружены трубы, которые администрация города намерена использовать для решения проблемы обеспечения водой районной больницы, об этом сообщает Гал ТВ. 

© Foto / МЧС Республики Абхазия
Около 50 домов подтоплено из-за ливня в Гале

На этой неделе сотрудники управления городского хозяйства Гала и ИнгурГЭС принялись за самый засоренный участок в городе, который прилегает к центральной улице Самурзаканская.

"Здесь почти за 50 лет, когда река не чистилась, намыло большую косу. Благодаря проведенным работам нам удалось эту косу убрать и дать воде прямой ход. Более того, мы нашли под илом и грунтом трубы. Благодаря этим трубам мы можем решить еще одну важную проблему. Опять же без привлечения бюджетных средств перед нами стоит задача обеспечения Галской больницы водой, пока у нас для этого не было возможности, но теперь мы сможем это сделать в ближайшее время", - сказал в интервью Гал ТВ первый замглавы по городскому администрированию Дмитрий Адлейба.

Адлейба рассказал, что в ближайшее время на этой территории будут проведены работы по благоустройству, так как речь идет о центре города. Планируется высадить зелень и деревья на этом участке территории. Городские власти намерены провести большой объем работ по монтажу ливневок. 

Работа по расчистке рек в городе Гал продолжится еще на нескольких участках.

По словам Адлейба, от жителей, проживающих близ русел рек, также поступают просьбы оказать помощь в берегоукреплении. По мнению специалистов, выполненные работы на долгие годы решат проблему подтоплений, которая остро стоит в Гале.

 


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