Питомник для восстановления в Абхазии самшита создан при поддержке Организации продовольствия и сельского хозяйства Организации Объединенных Наций.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Питомник по выращиванию самшита в Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции в Очамчыре открылся в среду 4 ноября.

Питомник создан для восстановления в Абхазии самшита, пострадавшего из-за самшитовой огневки, которая попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Тогда во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал самшита из Китая, в котором было это насекомое.

"Благодаря поддержке ФАО, Организации продовольствия и сельского хозяйства Организации Объединенных Наций, мы сегодня открываем самшитовый питомник именно в том месте, в котором он должен находиться, это Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция", - сказал директор Института экологии республики Роман Дбар.

По словам директора АбНИЛОС Виталия Лейба, в Абхазии после нападения огневки осталось около четырех процентов самшита, и ситуация дошла до критического положения.

"Процесс болезни самшита начался 10 лет тому назад, сложности были по сбору семян, и неправительственная организация "Апсабара" помогла нам, передав питомнику 30 тысяч семян", - рассказал Лейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Молодые побеги самшита в питомнике АбНИЛОС

Своими силами АбНИЛОС собрала еще 50 тысяч семян. Все они будут высажены на 10 грядках. Две с половиной тысячи семян уже высажены в этом году.

"Самшит - медленно растущее растение, по нашим расчетам, чтобы из семян вырастить самшит с закрытой корневой системой, и чтобы оно стопроцентно выжило, необходимо семь-восемь лет, а на укоренение черенков - шесть-семь лет", - отметил Лейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Питомник по выращиванию самшита открыли в Очамчыре

Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10°C, доживает до 600 лет, растет очень медленно, на несколько сантиметров в год.

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