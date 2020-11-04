Бесперебойный режим: лабораторию СЭС снабдили дизельным генератором

За сутки в бактериологической лаборатории Сухума проводится около четырехсот исследований.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Лаборатория санитарно-эпидемиологической службы Абхазии снабжена дизельным генератором мощностью 40 киловатт, сказал заведующий лабораторией СЭС Астана Авидзба.

Генератор передан СЭС программой развития ООН.

"Дизельный генератор был нам крайне необходим, мы сейчас вступаем в пору, когда часто будут отключать электроэнергию, поэтому генератор был очень нужен. Дизель завезли на нашу территорию, специалисты занимаются, накануне они залили площадку, где он будет стоять, и сегодня-завтра будут устанавливать. Если какие-то сбои в подаче электричества будут, то будем подключать", - отметил он.

Для того, чтобы в лаборатории бесперебойно занимались исследованиями анализов, необходимо бесперебойное электроснабжение, подчеркнул Авидзба.

С начала пандемии в марте 2020 года организация оказала помощь Абхазии на 48 тысяч 550 долларов США. Программа также доставила в Абхазию два аппарата искусственной вентиляции легких для оказания помощи пациентам в специализированных медицинских учреждениях Абхазии. Все поставки ПРООН в Абхазию осуществляются с помощью совместного координационного механизма, администрируемого Европейским Союзом и программой развития Организации Объединенных Наций.

В следующей партии, запланированной на 5 ноября 2020 года, планируется доставить более шести тысяч респираторных масок для использования медицинским персоналом при лечении пациентов, инфицированных COVID-19, а также десять инфракрасных термометров.

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