Оперштаб Абхазии: две смерти и 79 положительных тестов на COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 4505 человек. 47 летальных случаев. Выздоровели 2440.

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 402 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 79 из них, об этом сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

По информации оперштаба, за прошедшие сутки в Абхазии скончались два пациента.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

Так, 3 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 1932 года рождения, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на все проводимые мероприятия, он скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были сопутствующее соматические заболевания.

В мобильном госпитале, развернутом на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме, скончалась пациентка, 1936 года рождения, с коронавирусной инфекцией тяжелой формы и внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. У женщины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания. Пациентка получала необходимое лечение в полном объеме, но несмотря на это, 2 ноября женщина умерла от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 121 человек, у 103 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 10 человек.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного человека тяжелое.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 61 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.