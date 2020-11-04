01:21 05 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD80.00
  • EUR93.34
Поиск

Оперштаб Абхазии: две смерти и 79 положительных тестов на COVID-19

© Sputnik / Антон Вергун
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (967)
961 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/04/1031225284.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201104/1031225386/Opershtab-Abkhazii-dve-smerti-i-79-polozhitelnykh-testov-na-COVID-19.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 4505 человек. 47 летальных случаев. Выздоровели 2440.

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 402 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 79 из них, об этом сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

По информации оперштаба, за прошедшие сутки в Абхазии скончались два пациента.

© Sputnik
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

Так, 3 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 1932 года рождения, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на все проводимые мероприятия, он скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были сопутствующее соматические заболевания.

В мобильном госпитале, развернутом на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме, скончалась пациентка, 1936 года рождения, с коронавирусной инфекцией тяжелой формы и внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. У женщины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания. Пациентка получала необходимое лечение в полном объеме, но несмотря на это, 2 ноября женщина умерла от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

© Sputnik
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 121 человек, у 103 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 10 человек.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного человека тяжелое.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 61 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (967)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Помочь природе: открытие питомника по выращиванию самшита в Очамчыре
Выборы в США: подсчет голосов в Нью-Йорке
Итоги сезона: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться