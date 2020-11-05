Абсолютный рекорд: "пьяная" дорожная статистика за октябрь

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в октябре 2020 года сотрудники ГАИ Абхазии составили шесть тысяч 25 протоколов, 288 из которых за езду в нетрезвом состоянии.

За время анализа Sputnik "пьяной" дорожной статистики Абхазии абсолютный рекорд по количеству выписанных инспекторами протоколов за езду в нетрезвом состоянии был побит в октябре 2020 года – всего 288. Для сравнения, годом ранее было выявлено 276 случаев управления автомобилем подшофе.

Sputnik

За октябрь 2020 года сотрудники милиции выписали чуть больше пяти тысяч протоколов за различные правонарушения на дорогах страны, и почти 6% из них были вручены автолюбителям, севшим за руль "навеселе".

Столица Абхазии в очередной раз взяла "удар" на себя. В Сухуме штрафным санкциям за управление автомобилем в нетрезвом состоянии подверглись 88 водителей – это 30,5% от общего числа нарушителей. При этом есть и позитивный момент. В октябре 2019 года Сухум дал в статистику 108 протоколов за аналогичное нарушение.

На втором месте расположился Гудаутский район. Там в октябре на "радары" инспекторов попались 55 нетрезвых водителей, что на 30 случаев больше прошлогодних показателей. Третью строчку нашего "рейтинга" прочно закрепил за собой Гагрский район с 51 "хмельным" водителем – это на 17 протоколов больше, чем в октябре 2019 года.

Нижнюю строчку "пьяной" статистики в этот раз разделили между собой Сухумский и Ткуарчалский районы, где в прошлом месяце инспекторы выявили по десять нетрезвых водителей.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика по Абхазии

В возрастной категории правонарушителей тоже существенные изменения. В октябре был оштрафован 17-летний автолюбитель из Сухума, который сел за руль транспорта в состоянии опьянения. Самым взрослым подвыпившим водителем в минувшем месяце стал 72-летний житель Ткуарчала.

Среди 288 водителей "навеселе" оказалась и 19-летняя девушка из Гагры, которой также предстоит оплатить штраф за езду в нетрезвом состоянии.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика по Абхазии

Обладателями "золота" в октябре стали водители старше 50 лет – их было 60 человек. "Серебро" досталось автолюбителям в возрасте от 30 до 35 лет – 49 водителей. Всего на два пункта от них отстали водители в возрасте от 35 до 40, что делает их "бронзовыми" призерами нашей статистики.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика по Абхазии

Пик выявленных нетрезвых водителей выпал на 3 октября, когда инспекторы "наказали" 28 водителей подшофе, а периодом затишья стали 23 и 29 октября – по три протокола за день.