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Генпрокуратура: заявления о попытке изнасилования врача в Гудауте не поступало

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201105/1031229764/Genprokuratura-zayavleniya-o-popytke-iznasilovaniya-vracha-v-Gudaute-ne-postupalo.html

Вечером 4 ноября в соцсетях появилась информация о том, что замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба совершил попытку изнасилования врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. В правоохранительные органы Абхазии не поступало заявления о попытке изнасилования врача в Гудауте, сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры Абхазии.

"Прокуратура Гудаутского района проводит проверку информации, которая была изложена в социальных сетях", - подчеркнули в ведомстве.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Посольство России проверит информацию о попытке изнасилования врача в Гудауте

Врачи, прибывшие для работы в Гудаутской больнице в составе бригады из Екатеринбурга, комментировать ситуацию отказались. Однако в беседе с корреспондентом Sputnik врач-реаниматолог Вячеслав Кузьмин сообщил, что бригада российских врачей продолжает работу.

Ранее в Посольстве России в Абхазии сообщили о том, что информация о попытке изнасилования врача, прибывшего из Российской Федерации на помощь в лечении ковид-пациентов в Гудаутском госпитале, проверяется.

Информация о том, что замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба пытался изнасиловать врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь, появилась в соцсетях вечером 4 ноября.

Также сообщалось, что девушке удалось сбежать, она обратилась в Посольство России в Абхазии, и ведутся поиски подозреваемого.


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