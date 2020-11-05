Генпрокуратура: заявления о попытке изнасилования врача в Гудауте не поступало

Вечером 4 ноября в соцсетях появилась информация о том, что замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба совершил попытку изнасилования врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. В правоохранительные органы Абхазии не поступало заявления о попытке изнасилования врача в Гудауте, сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры Абхазии.

"Прокуратура Гудаутского района проводит проверку информации, которая была изложена в социальных сетях", - подчеркнули в ведомстве.

Врачи, прибывшие для работы в Гудаутской больнице в составе бригады из Екатеринбурга, комментировать ситуацию отказались. Однако в беседе с корреспондентом Sputnik врач-реаниматолог Вячеслав Кузьмин сообщил, что бригада российских врачей продолжает работу.

Ранее в Посольстве России в Абхазии сообщили о том, что информация о попытке изнасилования врача, прибывшего из Российской Федерации на помощь в лечении ковид-пациентов в Гудаутском госпитале, проверяется.

Информация о том, что замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба пытался изнасиловать врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь, появилась в соцсетях вечером 4 ноября.

Также сообщалось, что девушке удалось сбежать, она обратилась в Посольство России в Абхазии, и ведутся поиски подозреваемого.