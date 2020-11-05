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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 ноября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (527)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать смена воздушных масс и прохождение атмосферного фронта.

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В пятницу 6 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность, со второй половины дня дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы. 

Атмосферное давление - 761 миллиметр ртутного столба.

Температура ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Волнение морской воды 2-3 балла.

Температура морской воды +19°С.

Относительная влажность воздуха – 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (527)

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