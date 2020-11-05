Уголовное дело в отношении Бориса Ачба передано в суд

Борис Ачба подозревается в совершении хищения бюджетных средств на сумму 20 миллионов рублей путем составления подложных документов в соучастии с неустановленным следствием лицом.

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В Сухумский городской суд для рассмотрения по существу 5 ноября поступило уголовное дело в отношении экс-генерального директора РУП "Абхазавтодор" Бориса Ачба, об этом сообщается на сайте ведомства.

​В сообщении отмечается, что по версии следствия, Борис Ачба, являясь генеральным директором РУП "Абхазавтодор", используя свое служебное положение и доверительное отношение президента Республики Абхазия, имея умысел на хищение чужого имущества – бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана, 27 февраля 2017 года составил письмо на имя Рауля Хаджимба, в котором отразил несоответствующие действительности сведения. По этим сведениям, по версии следствия, Борис Ачба обратился к главе государства с тем, что, в связи с погодными условиями, паводками в октябре-ноябре 2016 года и снегопадами в январе-феврале 2017 года автомобильные и железнодорожные мостовые переходы на реках Аапста и Хыпста находятся под угрозой разрушения. После этого из Президентского фонда РА Ачба получил денежные средства в размере 19 471 162 рубля, которые впоследствии похитил путем составления заведомо ложных документов, якобы свидетельствующих о выполнении работ, заключив контракт с ООО "ЮгСтройКомплект", учредителем которого является вымышленное лицо.

По информации пресс-службы городского суда, действия Бориса Ачба предварительным следствием квалифицированы по части 4 статьи 156 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

​В отношении Бориса Ачба избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в связи с установленными у него медицинскими противопоказаниями для содержания под стражей, отмечается в информации городского суда.

Борис Ачба занимал должность замруководителя Госкомпании "Абхазавтодор" с 2014 по 2016 год. В 2016 году возглавил организацию.

С 1994 по 2007 год Ачба был начальником жилищного управления и заместителем главы администрации Сухума. В 2007 году Ачба был уволен. Его подозревали в злоупотреблении служебным положением, нецелевом расходовании бюджетных средств, хищении государственного имущества в особо крупных размерах. По итогам судебного разбирательства Борису Ачба был назначен условный срок.

Борис Ачба считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.