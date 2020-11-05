За сутки в Абхазии выявили 76 случаев коронавируса

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В Абхазии за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 356 человек, у 76 из них диагноз COVID-19 подтвержден, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
По информации оперштаба, на данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 118 человек, у 100 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести.
За последние сутки из Гудаутского госпиталя выписано 8 человек.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья троих человек тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 58 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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