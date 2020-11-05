За сутки в Абхазии выявили 76 случаев коронавируса

С начала пандемии в Абхазии выявлен 4581 случай коронавируса. Из них выздоровели 2490 человек. 47 летальных случаев.

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В Абхазии за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 356 человек, у 76 из них диагноз COVID-19 подтвержден, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

По информации оперштаба, на данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 118 человек, у 100 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести.

За последние сутки из Гудаутского госпиталя выписано 8 человек.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья троих человек тяжелое.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 58 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.