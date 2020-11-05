Четыре человека погибли в автокатастрофе в селе Кындыг

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Четыре человека погибли в результате ДТП, произошедшего в районе села Кындыг Очамчырского района, сообщает МЧС на своей странице в Facebook.
Авария произошла на республиканской автотрассе около семи часов вечера. Столкнулись два легковых автомобиля, "Мерседес" и ВАЗ-2107, отмечается в сообщении.
- Авария в с.Кындыг© Foto / МЧС Абхазии
- Авария в с.Кындыг© Foto / МЧС Абхазии
По предварительным данным, погибшие были пассажирами ВАЗ, среди них три женщины и мужчина. Водитель "Мерседеса" с травмами был отправлен в медучреждение.