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Четыре человека погибли в автокатастрофе в селе Кындыг

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Автомобильная авария произошла на республиканской автотрассе Псоу - Ингур около семи часов вечера.

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Четыре человека погибли в результате ДТП, произошедшего в районе села Кындыг Очамчырского района, сообщает МЧС на своей странице в Facebook.

Авария произошла на республиканской автотрассе около семи часов вечера. Столкнулись два легковых автомобиля, "Мерседес" и ВАЗ-2107, отмечается в сообщении.

  • Авария в с.Кындыг
    Авария в с.Кындыг
    © Foto / МЧС Абхазии
  • Авария в с.Кындыг
    Авария в с.Кындыг
    © Foto / МЧС Абхазии
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© Foto / МЧС Абхазии
Авария в с.Кындыг

По предварительным данным, погибшие были пассажирами ВАЗ, среди них три женщины и мужчина. Водитель "Мерседеса" с травмами был отправлен в медучреждение.


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