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Российский мобильный госпиталь в Сухуме принял более 100 пациентов с 20 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (971)
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Российские военные медики продолжают лечение пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме.

СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. За период работы с 20 октября 2020 года военные медики Южного военного округа приняли на лечение более 100 пациентов, 17 из которых после успешного проведения лечебно-диагностических мероприятий были выписаны, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Выписаны первые пациенты мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме

В настоящее время в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме, проходят лечение 58 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами, отмечается в сообщении.

За все время работы российские военные медики многопрофильного госпиталя дополнительно провели более 1,5 тысячи исследований по ПЦР-диагностике. Анализы доставляются из городских лабораторий Абхазии, и все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории для доведения гражданам республики.

Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа прибыл в Абхазию 19 октября по просьбе правительства для увеличения коечного фонда республики и оказания помощи в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (971)

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