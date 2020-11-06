Посольство России опровергло информацию о попытке изнасилования врача в Гудауте

Посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин попросил журналистов не основываться на непроверенных новостях из анонимных Telegram-каналов

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. На брифинге в пресс-центре Sputnik посол России в Абхазии Алексей Двинянин опроверг информацию о попытке изнасилования врача из России.

Вечером 4 ноября в соцсетях появилась информация о том, что врача из России, прибывшую на помощь в Гудаутский госпиталь, пытался изнасиловать замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба. Также сообщалось, что девушке удалось сбежать, она обратилась в посольство России в Абхазии.

"Никакой попытки изнасилования или тем более самого факта изнасилования в отношении российских врачей, прибывших на помощь абхазским пациентам, инфицированным коронавирусом и находящимся на лечении в больнице города Гудаута, не имело места. Это подтверждается и посольством, и руководством администрации президента, и Министерством внутренних дел Абхазии", – подчеркнул Двинянин.

По словам Двинянина, в ночь с 4 на 5 ноября в Гудауте имело место "традиционное абхазское гостеприимство, в данном случае со стороны администрации города Гудаута, на этот раз досадно превысившее норму".

"Инцидент был оперативно урегулирован при посредничестве администрации президента, МВД и Минздрава Республики Абхазия вместе с посольством Российской Федерации в Республике Абхазия", - добавил посол, подчеркнув, что врачи работают в обычном режиме.

На вопрос журналистов, встречались ли представители посольства России с российскими врачами, посол ответил положительно.

"Да, мой заместитель вчера посетил госпиталь города Гудаута, где, как известно, лечатся большинство заболевших коронавирусом, и пообщался с руководителем бригады врачей и непосредственно с врачом", – ответил Двинянин и добавил, что детали беседы раскрывать не намерен.

Посол напомнил также, что в ответ на запрос Sputnik Абхазия пресс-секретарь посольства дословно ответил следующее: "Нами сейчас проверяется то, что было написано в социальных сетях. Пока проверка не завершена, более детальную информацию мы дать не можем. Также проверяется информация о том, было ли обращение со стороны врача или нет".

Посол осудил вольную трактовку этого комментария, которую допустили некоторые СМИ, и высказал соответствующую претензию к Sputnik Абхазия . Он также попросил журналистов не основываться на фейковых новостях скандального характера Telegram-каналов "типа Мандарин, Апельсин, Фейхоа, Хурма".

"Посольство прекратит общение с теми журналистами и изданиями, которые будут печатать без перепроверки чушь из Telegram-каналов, Facebook и прочих анонимных и провокационных источников. Тем более, когда речь идет о гуманитарной помощи России заболевшим тяжелым вирусом гражданам Абхазии. Безусловно, я выступаю за свободу прессы, но я против ее использования в корыстных и антигуманных целях", – добавил Алексей Двинянин.