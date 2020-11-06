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На участника аварии с четырьмя погибшими завели уголовное дело

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 5 ноября 2020 года, около 18:45, на республиканской трассе близ села Кындыг Очамчырского района.

СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Следственная группа ОВД Очамчырского района возбудила уголовное дело в отношении водителя "Мерседеса", участвовавшего в аварии близ села Кындыг, сообщается на сайте МВД.

© Foto / МЧС Абхазии
Четыре человека погибли в автокатастрофе в селе Кындыг

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 5 ноября 2020 года, около 18:45, на республиканской трассе в Очамчырском районе.

"Двигаясь со стороны города Гал по направлению в Сухум, водитель автомобиля Mercedes-Benz Каджая Руслан Заурович, 1986 года рождения, на 141-м километре трассы Псоу-Ингур в районе села Кындыг не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со встречно следующим транспортом ВАЗ-2107", - отмечается в сообщении ведомства.

В результате ДТП водитель "семерки" Г. В. Сангулия, 1957 года рождения, и три пассажирки – И. Ш Чиковани - 1971 года рождения, Р. М. Бигвава  - 1974 года рождения, Н. И. Сангулия  - 1952 года рождения, все жители села Гуп Очамчырского района, от полученных травм скончались на месте.

Каджая был доставлен в медучреждение, где по результатам медицинского освидетельствования у него установили факт алкогольного опьянения.

Следственная группа ОВД Очамчырского района возбудила уголовное дело в отношении Руслана Каджая по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 263 УК РА (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время гражданин Каджая задержан.


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