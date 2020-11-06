17:46 06 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.19
  • EUR91.35
Поиск
Таможенный пост, архивное фото

Более 1000 тонн сельхозпродукции ввезено в Россию из Абхазии с сентября

© Sputnik / Игорь Зарембо
В Абхазии
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201106/1031239669/Bolee-1000-tonn-selkhozproduktsii-vvezeno-v-Rossiyu-iz-Abkhazii-s-sentyabrya.html

На российско-абхазской границе фиксируется большое количество нарушений, связанных с перемещением сельхозпродукции из Абхазии.

СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Порядка 1000 тонн сельскохозяйственной продукции - мандаринов, фейхоа, хурмы - ввезено в Россию из Абхазии с середины сентября, сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

© Sputnik / Артур Лебедев
Более 700 тонн мандаринов ввезли в Россию из Абхазии с середины сентября

Отмечается, что это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году ожидается ввоз до 50 тысяч тонн цитрусовых.

При этом на российско-абхазской границе фиксируется большое количество нарушений, связанных с перемещением сельхозпродукции из Абхазии. В основном нарушители не предоставляют необходимую разрешительную документацию.

Как сообщает пресс-служба ведомства, только за один день таможенники выявили три транспортных средства, в которых граждане пытались незаконно без наличия разрешительной документации переместить крупные партии цитрусовых.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Дело - хурма: что происходит с "пищей богов" в Абхазии

В салоне одной иномарки было обнаружено 38 сеток с мандаринами весом более 731 килограмма, в другой – 44 сетки с мандаринами весом более 788 килограммов, а в салоне третьей машины были обнаружены 46 сеток весом 825 килограммов. Всего в тех машинах пытались переместить более 2 340 килограммов мандаринов.

Владельцы груза объяснили, что приобрели мандарины в Абхазии для личного употребления и в подарок друзьям и родственникам, находящимся в России. 

В отношении граждан возбуждены шесть дел об административных правонарушениях. Всего с начала мандаринового сезона в текущем году возбуждено 30 дел об административных правонарушениях. Пресечен незаконный ввоз из Абхазии более 5000 килограммов цитрусовых.

Цитрусы и другая сельхозпродукция, свежие и сушеные фрукты относятся к категории подкарантинной, поэтому при их ввозе обязательно наличие фитосанитарного сертификата.  

Краснодарская таможня напоминает, что на ввоз товаров физическими лицами для личного пользования на территорию стран ЕАЭС действует ограничение в 500 евро и/или вес 25 килограммов. При чем запрет действует на ввоз товаров автомобильным и железнодорожным, морским и речным видами транспорта, а также в пешем порядке.

В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее четырех евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.

 

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Помочь природе: открытие питомника по выращиванию самшита в Очамчыре
Первое национальное: Абхазскому телевидению исполнилось 42 года
Итоги сезона: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться