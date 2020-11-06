Прогноз погоды в Абхазии на выходные

На выходные дни, 7 и 8ноября, погоду Абхазии будет определять обширное поле повышенного атмосферного давления и заток холода с северо-запада.

СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу пройдут кратковременные дожди, гроза, в воскресенье без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погоду Абхазии будет определять обширное поле повышенного атмосферного давления и заток холода с северо-запада, отмечают метеорологи.

Атмосферное давление – 770 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый до умеренного, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10-13 метров в секунду.

Волнение на море значительное до умеренного, 1-3 балла.

Температура морской воды – 19°С.

Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.

Относительная влажность – 70-90%.