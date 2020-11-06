Три человека с COVID-19 скончались в Абхазии за сутки

За все время эпидемии число выявленных заразившихся коронавирусом в Абхазии достигло 4649 человек. Выздоровели 2500 человек, летальных случаев 50.

СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 298 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

За прошедшие сутки в Абхазии скончались еще трое человек с диагнозом COVID-19.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

Пациент 1930 года рождения скончался в Гудаутском ковидном госпитале 5 ноября. Мужчина был доставлен в больницу 23 октября в тяжелом состоянии: у него была диагностирована коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на интенсивное лечение, спасти жизнь пациенту не удалось.

Также 5 ноября в Гудаутской ЦРБ скончался еще один пациент 1930 года рождения, с диагнозом COVID-19 тяжелой формы и двусторонней полисегментарной пневмонией. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания, и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

В мобильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, утром 6 ноября скончалась пациентка 1955 года рождения. Оперштаб уточняет, что болезнь протекала у женщины в крайне тяжелой форме и с осложнениями основного заболевания, у нее была диагностирована внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациентка получила необходимое лечение в полном объеме, но оно ей не помогло.

На сегодня в Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 123 человека, у 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. Выписали за сутки 8 человек.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья троих человек тяжелое.

В мобильном многопрофильном госпитале находятся 48 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.