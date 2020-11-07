Спасти вопреки: как зоозащитники решают проблему с бродячими собаками в Гудауте

Около четырех лет назад жительница Гудауты Мактина Пилия пристроила первого питомца, которого она подобрала на улице, и с тех пор прочно связала свою жизнь со спасением бездомных собак от голодной смерти.

О том, как гудаутские зоозащитники борются за право на жизнь никому не нужных и брошенных собак, где они их находят и куда отправляют, с какими наиболее острыми проблемами в этой миссии они сталкиваются, а также что им подарило руководство районной администрации, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

На пути к передержке

Мактина Пилия из села Лыхны призналась, что с детства испытывала особые чувства к собакам и ей сложно видеть, как животное страдает от голода или жестокого обращения. Такую удручающую картину она видит в своем городе ежедневно, но все началось с Лилу – щенка, которого Мактина нашла на лынхнынском перекрестке.

"Я приходила туда кормить собак, и их всегда там было много, но в тот день мне бросился в глаза еще совсем маленький щенок, которого я уже не смогла забыть. Стала искать Лилу дом и нашла. Сейчас она живет у доброй женщины в Сухуме", - поделилась зоозащитница.

На тот момент Пилия не осознавала, сколько животных ей предстоит спасти, и насколько это тяжело. Главная проблема, которую испытывают зоозащитники Гудауты, заключается в том, что у них нет своей передержки, не говоря уже о приюте для собак. Им приходится отправлять питомцев в платные передержки Сухума или же обращаться к частным лицам для того, чтобы они приняли у себя собаку до ее отправки за границу. Не редко – за деньги. В месяц эти услуги стоят до пяти тысяч рублей без учета медикаментов и корма.

Около полутора месяцев назад лед тронулся, и у Мактины и ее единомышленников появилась надежда на то, что в скором времени им удастся открыть свою передержку. Руководство администрации Гудаутского района выделило им небольшой участок земли в селе Куланырхуа.

"Площадь земли 0,05 соток. Этой территории недостаточно для приюта, но хватает для передержки. Мы сможем забирать с улиц "малышей", собак в плохом физическом состоянии и тех собак, которых надо отправить к новым хозяевам, но это пока только идеи. У нас нет средств даже на это, и мы очень рассчитываем на помощь", - рассказала Пилия.

© Foto / Мактина Пилия Мактина Пилия и ее питомец

Мактина пока не посчитала, какая именно сумма необходима для обустройства полноценной передержки, но понимает, что денег понадобится немало, так как участок нужно загородить, подвести туда воду и электричество, построить вольеры и будки.

Собаки из Абхазии, пристроенные за границей © Foto / Мактина Пилия

Собаки из Абхазии, пристроенные за границей © Foto / Мактина Пилия

Собаки из Абхазии, пристроенные за границей © Foto / Мактина Пилия

Собаки из Абхазии, пристроенные за границей © Foto / Мактина Пилия 1 / 4 © Foto / Мактина Пилия Собаки из Абхазии, пристроенные за границей

На сегодняшний день, отметила Пилия, ее деятельность возможна лишь благодаря пожертвованиям неравнодушных людей, без которых ей не удалось бы за четыре года пристроить около 300 "хвостатых", как в республике, так и за ее пределами. За этот период собак из Абхазии, которых бросили на произвол судьбы или же собирались застрелить, приняли не только в регионах России, но и в США, Франции, Голландии, Великобритании. То, как "брошенкам" подошел новый "климат" можно увидеть на страницах социальных сетей их новых хозяев.

"Честно говоря, я перестала вести счет после 70-ой собаки около двух лет назад. Думаю, что к сегодняшнему дню их количество уже перевалило за 300. Бывало, что мы в день отправляли по 10-15 собак, но после начала пандемии, конечно же, с этим стало очень сложно и сейчас отправлять животных так, как раньше уже не получается", - сказала Пилия.

Мактина не скрывает гордости за своих подопечных, так как за все годы не было ни одного отрицательного отзыва в их адрес – сплошные комплименты о верности, хорошем воспитании и покорности, шутит она.

© Foto / Мактина Пилия Собака, обретшая хозяина

Собаки в мешке и счастливая "семерка"

У Гудаутских зоозащитников пока нет своего приюта, но их дома сильно его напоминают. Как рассказала Мактина Пилия, на сегодняшний день у нее во дворе гуляет семь собак. Часть из них она подобрала на улице, часть подкинули к ее воротам, и были те, которых отец Мактины нашел в мешке у мусорного контейнера. Кто-то даже не попытался дать им шанс на выживание.

"В том мешке было четыре щенка. Папа пожалел их и принес домой, но выжили только два. Все они сейчас у меня. Также с нами живет кокер-спаниель с выбитым глазом и дворняжка с парализованными конечностями", - поделилась она.

Мактина также призналась, что в целом семья отнеслась с пониманием к ее стремлению спасать бездомных животных, но ее отец все еще с этим не смирился. Ему не нравится, что дочь посвящает все свое время собакам, но делать это не запрещает.

© Foto / Мактина Пилия Щенки из Гудаутского приюта

Зоозащитники не редко сталкиваются с недопониманием и со стороны жителей города, с сожалением отметила Мактина. В начале своей деятельности она чаще слышала и читала негативные комментарии, нежели слова поддержки.

"Многие воспринимали все это в штыки. Писали: лучше детям помогите, чем собакам. Но мы всегда стараемся доступно людям объяснить, почему мы занимаемся именно этим. Обычно такие комментаторы, которые умеют только указывать, сами никому не помогают. Писали сотни негативных комментариев и, порой, становилось даже страшно за то, какими стали люди", - сказала Пилия.

При этом Мактина отметила, что с годами отношение жителей страны к этой проблеме понемногу стало меняться. Многие взглянули на животных другими глазами и стали более добрыми к ним. В качестве подтверждения своих наблюдений, она привела в пример то, как в районе проходила стерилизация животных всего несколько лет назад и в наши дни.

"Я привозила ветеринара из Гагры для того, чтобы он простерилизовал кошек и собак, но обращались лишь единицы. Сегодня хозяева даже ставят в очередь своих питомцев, и это о многом говорит", - подчеркнула Пилия.

Она уверена, что отстрел бродячих собак не станет решением проблемы. Выход из сложившейся ситуации Мактина видит в систематической стерилизации животных и принятии закона о жестоком обращении с ними.