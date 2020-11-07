01:08 08 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.19
  • EUR91.35
Поиск

Коронавирус в Абхазии: еще одна смерть и более 70 новых случаев заражения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (974)
887 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/16/1031148455.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201107/1031244322/Koronavirus-v-Abkhazii-esche-odna-smert-i-71-novyy-sluchay-zarazheniya.html

За все время эпидемии в Абхазии выявили 4720 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Выздоровел 2831 человек. Летальных случаев 51.

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 71 человека из протестированных на коронавирусную инфекцию 456 граждан, один человек скончался, сообщает оперштаб Абхазии по коронавирусу.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Пациентка 1954 года рождения умерла в инфекционной больнице Сухума 7 ноября. Она была доставлена в медучреждение 4 ноября в крайне тяжелом состоянии, с диагнозом коронавирусная инфекция и двусторонней полисегментарной пневмонией. Также у нее был правосторонний гемипарез, после перенесенного ишемического инсульта, уточняет оперштаб.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 127 человек, у 107 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. Выписали за сутки четыре человека.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 46 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии – три человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (974)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лохматый лев, "ушастик" и охотники: собаки из Абхазии в фотоленте Sputnik
Экзотическая ягода: сбор фейхоа в поселке Дранда
Итоги сезона: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться