Коронавирус в Абхазии: еще одна смерть и более 70 новых случаев заражения

За все время эпидемии в Абхазии выявили 4720 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Выздоровел 2831 человек. Летальных случаев 51.

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 71 человека из протестированных на коронавирусную инфекцию 456 граждан, один человек скончался, сообщает оперштаб Абхазии по коронавирусу.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Пациентка 1954 года рождения умерла в инфекционной больнице Сухума 7 ноября. Она была доставлена в медучреждение 4 ноября в крайне тяжелом состоянии, с диагнозом коронавирусная инфекция и двусторонней полисегментарной пневмонией. Также у нее был правосторонний гемипарез, после перенесенного ишемического инсульта, уточняет оперштаб.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 127 человек, у 107 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. Выписали за сутки четыре человека.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 46 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии – три человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.