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В воскресенье 8 ноября во всем Сухуме не будет воды

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201107/1031244612/V-voskresene-8-noyabrya-vo-vsem-Sukhume-ne-budet-vody.html

Отключение воды связано с прорывом водопровода на пересечении улиц Лакоба и Джонуа в Сухуме.

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. В воскресенье 8 ноября в столице Абхазии будет прекращена подача питьевой воды, сообщает МУП "Водоканал".

Воды не будет с 00.00 до 21.00 в связи с прорывом водопровода на пересечении улиц Лакоба и Джонуа.

Подача питьевой воды будет прекращена во всем городе Сухум, а именно: Новый район, Старый поселок, Колос, район вокзала, ВИЭ­М, центральная и наг­орная части города, рынок, Маяк, Турбаза, Синоп, Келасур, уточняют в "Водоканале".

МУП приносит свои извине­ния за предоставленн­ые​ неудобства.


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