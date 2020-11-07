В воскресенье 8 ноября во всем Сухуме не будет воды

Отключение воды связано с прорывом водопровода на пересечении улиц Лакоба и Джонуа в Сухуме.

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. В воскресенье 8 ноября в столице Абхазии будет прекращена подача питьевой воды, сообщает МУП "Водоканал".

Воды не будет с 00.00 до 21.00 в связи с прорывом водопровода на пересечении улиц Лакоба и Джонуа.

Подача питьевой воды будет прекращена во всем городе Сухум, а именно: Новый район, Старый поселок, Колос, район вокзала, ВИЭ­М, центральная и наг­орная части города, рынок, Маяк, Турбаза, Синоп, Келасур, уточняют в "Водоканале".

МУП приносит свои извине­ния за предоставленн­ые​ неудобства.

​