В воскресенье 8 ноября во всем Сухуме не будет воды

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. В воскресенье 8 ноября в столице Абхазии будет прекращена подача питьевой воды, сообщает МУП "Водоканал".
Воды не будет с 00.00 до 21.00 в связи с прорывом водопровода на пересечении улиц Лакоба и Джонуа.
Подача питьевой воды будет прекращена во всем городе Сухум, а именно: Новый район, Старый поселок, Колос, район вокзала, ВИЭМ, центральная и нагорная части города, рынок, Маяк, Турбаза, Синоп, Келасур, уточняют в "Водоканале".
МУП приносит свои извинения за предоставленные неудобства.