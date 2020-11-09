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"Водоканал" сообщил, когда восстановят лопнувший водопровод в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Водопроводную трубу на улице Искандера в Сухуме прорвало утром 9 ноября, в результате дворы и подвалы нескольких домов были затоплены водой.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Восстановить водопроводную трубу на улице Искандера планируется в течение дня, однако работы могут затянуться до утра, сказал главный инженер Сухумского водоканала Мераб Анкваб.

© Sputnik
Водопроводную трубу прорвало в Сухуме на улице Искандера

"Авария произошла из-за разрыва стыка полиэтиленовой трубы. Мы откачиваем поступающую воду, вся необходимая техника есть, сейчас самое главное - остановить поступление воды. Мы закрыли вентили и задвижки, но вода стекает, а полиэтиленовую трубу нельзя запаять хоть при одной капле воды", - отметил он.

Инженер сообщил, что основная часть города не пострадала из-за аварии водопровода на улице Искандера.

"На ремонт самой пластиковой трубы нужно только два часа, это подготовка, пайка и остывание. Но у нас основная проблема - это откачка воды с водовода. На данном участке аварии раньше не было", - рассказал Анкваб. 

Он также рассказал, что при аварии незначительно пострадал припаркованный автомобиль.

Водопроводную трубу на улице Искандера в Сухуме прорвало утром 9 ноября. Как ранее сообщил Sputnik заместитель директора департамента коммунального хозяйства столицы Руслан Авидзба, данная труба была заменена пять лет назад.

  • На улице Фазиля Искандера в Сухуме прорвало водопроводную трубу
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Диаметр трубы - 500 мм
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Вода подтопила несколько дворов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
На улице Фазиля Искандера в Сухуме прорвало водопроводную трубу

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