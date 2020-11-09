Пропавшую жительницу Сухума нашли в Москве

Шестнадцатилетняя жительница Сухума Дарья Пархоменко ушла из дома 6 ноября, пересекла границу с Россией, и несколько дней о месте ее нахождения ничего не было известно.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пропавшая 6 ноября жительница Сухума Дарья Пархоменко найдена в Москве, рассказала в интервью Sputnik друг семьи Майя Зухба.

"В первую очередь хочу сказать спасибо всем людям, которые откликнулись на просьбу в социальных сетях, в результате чего девочка была найдена с помощью друзей и знакомых в Москве", - добавила она.

Дарья Пархоменко вышла на связь с одной из знакомых, которой сообщила, что находится в Москве, куда добралась на попутных машинах, и просит о помощи.

"Естественно эта женщина сразу же написала родителям, зная, что девочку ищут в Абхазии. Она назначила встречу Даше, мы в свою очередь позвонили всем родственникам и друзьям в Москву, также сообщили в отдел полиции по Краснодарскому краю, которые связались со своими коллегами в Москве, и все вместе прибыли на место встречи девочки со знакомой", - говорит Майя Зухба.

На данный момент Дарья Пархоменко находится в органах опеки в Москве, куда завтра вылетят родители.

9 ноября Министерство внутренних дел Абхазии сообщило Sputnik о том, что пропавшая девочка вышла на связь с родителями.

Шестнадцатилетняя жительница Сухума Дарья Пархоменко ушла из дома 6 ноября, пересекла границу с Россией, и несколько дней о месте ее нахождения ничего не было известно.

Ранее тетя девочки Яна Усенко сообщала Sputnik, что родители девочки обнаружили пропажу из дома паспорта дочери, после чего они направились на границу с Россией. Там им сообщили, что Дарья пересекла границу 6 ноября в 14:55 по абхазскому паспорту.

Она также рассказала, что российские правоохранительные органы приняли заявление о пропаже несовершеннолетней и начали ее поиски. Стало известно, что после пересечения границы с Россией Дарья Пархоменко села в общественный транспорт и уехала в неизвестном направлении.