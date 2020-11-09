"Утопленный" автомобиль и вода во дворах: последствия прорыва трубы в Сухуме

Восстановить водопроводную трубу на улице Искандера, которую прорвало утром 9 ноября, планируется в течение дня, однако работы могут затянуться до утра.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вода затопила несколько дворов и подвалов в результате прорыва водопроводной трубы на улице Искандера в Сухуме, рассказал один из жителей близлежащих домов Руслан Инапшба.

"После того как трубу прорвало, вода пошла во все стороны, затопив дворы и нижние этажи домов. Сильный напор разбросал повсюду камни, у меня в подвале стоял морозильник и холодильник, которые промокли, сейчас они выключены, надеюсь, что после того как высохнут, будут работать", - подчеркнул он.

Уровень воды был примерно в 30 сантиметров, поэтому большого ущерба она не нанесла, только пришлось чистить и мыть двор и подвал дома, говорит Инапшба.

Нижний этаж дома другой жительницы Нонны Тарба также незначительно подтоплен водой, однако там у нее не стоит техника, которая могла бы пострадать. Она рассказала, как только вода сошла, они вместе с сыном промыли двор и почистили пол и стены на первом этаже.

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Заместитель директора департамента коммунального хозяйства столицы Руслан Авидзба в интервью Sputnik сообщил, что выяснить, по какой причине произошла авария на водопроводе, можно будет только после того, как будет откачана вода.

"Пока не откачаем воду и не посмотрим, не можем сказать, может быть, это был некачественный шов, может быть, из-за того, что труба находится слишком высоко и ее просто продавили проезжающие машины. Пока тяжело говорить и делать ревизию, пока не откачаем воду, делать какие-то рассуждения очень тяжело", - сказал Авидзба.

Вода затопила несколько дворов и подвалов в результате прорыва водопроводной трубы © Sputnik / Томас Тхайцук

Протечка трубы на улице Фазиля Искандера © Sputnik / Томас Тхайцук

Большого ущерба вода не нанесла, только пришлось чистить и мыть двор и подвал дома © Sputnik / Томас Тхайцук

Улицу Фазиля Искандера © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Вода затопила несколько дворов и подвалов в результате прорыва водопроводной трубы

Восстановить водопроводную трубу на улице Искандера планируется в течение дня, однако работы могут затянуться до утра, сообщил главный инженер Сухумского водоканала Мераб Анкваб.

Из-за аварии на водопроводе пострадал припаркованный рядом автомобиль, владелец которого выразил желание обратиться в администрацию города с просьбой о компенсации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что жители не намерены обращаться в администрацию столицы с просьбой о компенсации, так как не понесли значительного ущерба от случившейся аварии водопровода.

Работы по замене водопроводной трубы по улице Искандера были проведены пять лет назад. Поврежденная труба обеспечивала резервуар, который расположен по улице Папаскир в Сухуме. Администрация Сухума будет разбираться в том, кто ответственен за проведение работ на данном участке.