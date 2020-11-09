Часть Абхазии останется без света во вторник 10 ноября

На воздушной линии "Багмаран-2" будут проводиться ремонтные работы, в связи с этим обесточат подстанции "Сухум-2", "Новый Афон", "Дурипш" и "Мцара".

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Без подачи электроэнергии во вторник 10 ноября с 10:00 до 16:00 останутся Новый район в Сухуме, западная часть Сухумского района и часть Гудаутского района, сообщает в Facebook РУП "Черноморэнерго".

В сообщении также отмечается, что в связи с перегрузом будут введены ограничения на подачу электроэнергии на подстанции Дурипш с 19:00 до 20:00, а также вспомогательные электролинии Лыхны с 20:00 до 21:00, Чайфабрика и Джирхва-Хуап с 21:00 до 22:00.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии опять потребуется переток энергии из России. Изношенность энергосетей достигла критического состояния.

9 октября вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела рабочую встречу в Москве по вопросам энергоснабжения республики. По итогам стало известно, что Абхазия не останется без электричества на время ремонта на ИнгурГЭС. Российская сторона определила оператора и предложила техническую схему поставок электроэнергии.

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