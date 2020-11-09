Парламент Абхазии поручил СГБ и МИД выяснить ситуацию с мостом в Аибге

Поводом для внеочередного заседания Парламента Абхазии стала новость, появившаяся в российских СМИ о том, что власти Сочи профинансировали строительство моста через реку Псоу, связавшего две части горного села Аибга.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии поручил СГБ и МИД выяснить детали строительства моста в Аибге через Псоу, рассказал корреспонденту Sputnik депутат Народного собрания республики, председатель комитета по обороне и безопасности Илья Гуния в понедельник 9 ноября.

"Мы проверили информация и, да, действительно, на несогласованной территории с Россией был открыт висячий мост. Оснований для строительства этого моста мы, по крайней мере, не нашли. После обсуждения вопроса мы дали поручение СГБ страны выяснить, как произошло то, что на несогласованной территории был построен мост. В принципе, там вообще нельзя было что-то строить без решения межгосударственной комиссии. Даже посещение этого села без двухсторонних договоренностей не предполагается", - отметил он.

Гуния уточнил, что на встречу с депутатами Народного собрания были приглашены руководители Совбеза Абхазии, Министерства иностранных дел, Службы госбезопасности, Генеральной прокуратуры.

Село Аибга расположено в верховьях реки Псоу и разделено на две части государственной границей между Россией и Абхазией - Адлерским районом Сочи и Гагрским районом Абхазии. Село находится на высоте 840 метров над уровнем моря. На абхазской стороне Аибги проживает менее 100 человек, все они являются гражданами России.

В конце августа 2020 года делегация депутатов Парламента Абхазии посетила высокогорное село Аибга. Парламентарии познакомились с условиями жизни сельчан и осмотрели строительство новой абхазской погранзаставы. Жители села пожаловались парламентариям на состояние дороги, ведущей из Гагрского района к поселку, по которой невозможно приехать в село, когда выпадает снег.