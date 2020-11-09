Оперштаб Абхазии: четыре смерти и 52 новых случая коронавируса

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4772 человека. 55 летальных случаев. Выздоровели 2929.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 253 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них, об этом сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции.

Оперштаб сообщает о четырех летальных случаях, произошедших с седьмого по девятое ноября.

В Гудаутской ЦРБ скончались три человека, двое мужчин, 1950 и 1957 года рождения, и женщина - 77 лет. Все трое были доставлены в медучреждение с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Пациенты 1950 и 1957 года рождения скончались 7 ноября, женщина, 1943 года рождения, - 8 ноября. Пациенты получали всю необходимую медицинскую помощь.

В российском мобильном госпитале скончался пациент 1947 года рождения, с диагнозом новая коронавирусная инфекция, крайне тяжелое течение и с осложнениями основного заболевания, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получал необходимое лечение в полном объеме, но несмотря на это, умер вечером 9 ноября.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 120 человек, у 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 11 человек.

В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.