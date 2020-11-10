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Амбулаторный центр для ковидных пациентов открыли в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (977)
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В центре предусмотрено одиннадцать коек, но их количество может увеличиваться в зависимости от роста пациентов. 

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Новый амбулаторный центр для ковидных пациентов открыли в Сухуме в районе Турбазы, сообщил Sputnik член оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алхас Джинджолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам Джинджолия, в центр можно попасть по назначению либо участкового врача поликлиники по месту жительства, либо стационарного врача больницы.

"Допустим, человек выписан из Гудаутского госпиталя и ему надо продолжать лечение по месту жительства, если он проживает в городе Сухум, он может прийти с этим листом назначения, и мы ему поможем с внутривенными инъекциями, внутримышечные уколы и так далее", - сказал Джинджолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новый амбулаторный центр для ковидных пациентов

Все услуги в центре будут предоставляться бесплатно, но пациент должен приходить со своими лекарствами.

"Единственное, чем мы не можем их обеспечить, это лекарствами, это уже не в наших силах. Человек приходит с лекарствами, приносит лист назначений, саму помощь в инъекции ему окажут бесплатно, квалифицированно, в чистых, достойных условиях", - сказал он.

В стенах центрах можно будет узнать уровень кислорода, снять кардиограмму, померить давление, узнать уровень сахара, отследить его состояние в течение дня.

"Вот такие простые процедуры, казалось бы, рутинные, они на самом деле очень поддерживают людей, меньше ошибок они допускают в самолечении, забота о населении, она должна быть", - отмечает Джинджолия.

© Sputnik / Нина Зотина
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Член оперштаба объяснил, что помещение для амбулаторного центра предоставлено частными лицами бесплатно, неравнодушные люди помогли с койками и некоторым медицинским оборудованием. Еще какую-то часть расходов покроют из средств, выделенных Парламентом на борьбу с COVID-19. 

Медперсонал искали среди тех, кто свободен и может помочь, изначально планировалось сделать волонтерский центр, но средства для выплаты зарплат персоналу все-таки нашли.

Заместитель руководителя оперштаба Аэлита Шакая в эфире Абхазского телевидения уточнила, что центр будет отнесен к Синопской поликлинике, и все данные, зафиксированные в центре, будут передаваться в поликлинику. 

Центр будет открыт ежедневно с 9:00 до 20:00.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 4772 человека. 55 летальных случаев. Выздоровели 2929.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (977)

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