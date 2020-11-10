Отпущен обвиняемый по делу об изнасиловании гражданки Узбекистана в Абхазии

Гражданин Абхазии Альберт Киносьян, подозреваемый в изнасиловании уроженки Узбекистана в марте этого года, сдался сотрудникам милиции Абхазии в конце сентября.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Сухумский районный суд отказал в продлении ареста обвиняемого в изнасиловании гражданки Узбекистана Альберта Киносьяна, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Этим же решением суд избрал в отношении Киносьяна меру пресечения в виде залога в размере 180 000 рублей.

Отмечается, что орган предварительного следствия запрашивал продление срока содержания обвиняемого на четыре месяца.

Преступление произошло 1 марта в селе Лечкоп Сухумского района, "куда водитель автомобиля "Ниссан" с применением физического насилия вывез заявительницу, уроженку Республики Узбекистан, 1976 года рождения, и совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера", отметили в пресс-службе МВД.

4 марта Альберт Киносьян был объявлен в розыск, 2 августа расследование по данному уголовному делу было приостановлено. Дело возобновили после явки с повинной.

Постановление Сухумского районного суда будет обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд Республики Абхазии.

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