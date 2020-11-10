Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 ноября

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Во среду 11 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и в конце дня местами возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое - 769 миллиметров ртутного столба.

Температура ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.

Ветер - 3-8 метров в секунду.

Волнение морской воды - 1-2 балла.

Температура морской воды +18°С.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.