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Подписчики купили дом для фонда защиты животных в Гагре

© Foto / Саида Отырба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Фонд защиты животных "Багира" был создан в Абхазии в 2016 году, и спустя два года в селе Сальма Гагрского района открылся приют для собак "Топа".

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Полтора миллиона рублей собрали интернет-подписчики фонда защиты животных "Багира" и приюта "Топа" на покупку дома для передержки.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Как объяснила Отырба, события развивались стремительно и неожиданно. Все началось с проекта "Нам по пути", запущенного подписчиками фонда, и благодаря этому было собрано 500 тысяч рублей.

Немного позже одна из инициаторов этого проекта Татьяна Мальцева в эфире телепередачи "Поле Чудес" на первом канале вкратце рассказала о деятельности Саиды Отырба и предложила ведущему Леониду Якобовичу стать волонтером фонда и поддержать миссию по спасению бездомных собак в Абхазии.

"Так странно получилось, до этого я нашла на улице 38 тысяч рублей. Я отыскала человека, который их потерял, и вернула ему деньги. В тот же день мне позвонили и сказали, что дом в селе Сальма, мимо которого я ежедневно проезжала по пути в приют и все это время говорила себе, что обязательно его куплю, продается. Хозяин дома жил в Голландии и приехал для того, чтобы продать дом. Просил полтора миллиона рублей. После того, как вышла передача "Поле Чудес", незнакомый нам человек перечислил еще миллион рублей, и моя мечта сбылась, мы купили этот дом", - поделилась Отырба.

Саида Отырба сегодня отмечает свой день рождения и, по ее словам, это лучший подарок к празднику, который только можно придумать.

© Foto / Саида Отырба
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Она уточнила, что купленный в Сальме дом будет служить передержкой для собак, которого у приюта "Топа" не было. Зоозащитникам из Гагры приходилось оплачивать передержку для животных, и в среднем ежемесячно общая сумма за эти услуги составляла около ста тысяч рублей. 

Фонд защиты животных "Багира" был создан в Абхазии в 2016 году. Спустя два года в селе Сальма Гагрского района открылся приют для собак "Топа". За это время сотрудники фонда пристроили более 700 собак из республики в России, Европе, США, Канаде.

 


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