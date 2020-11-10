Плазму из крови выздоровевшего впервые применили для лечения COVID в Абхазии

Донором плазмы может стать человек, переболевший COVID-19 и имеющий антитела, не младше 18 лет и не старше 55 лет.

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Илана Миквабия. В Абхазии впервые применили метод лечения пациента с коронавирусной инфекцией плазмой переболевшего COVID-19, рассказала Sputnik врач-анестезиолог-реаниматолог Мадина Дасания.

"Я сделала это по настоянию родственников, было у них такое желание, они уже шли на крайние меры, для того, чтобы спасти пациента, мы не отказали, но пока состояние пациента никак не улучшилось, оно остается крайне тяжелым", - рассказала она.

Эту процедуру для лечения COVID-19 в Абхазии могут применять и в дальнейшем. По словам Дасания, для этого нужна только станция переливания крови и сам донор должен быть с высоким наличием антител в крови.

"Есть теория, что излечившиеся больные победили болезнь, потому что их иммунная система научилась бороться с инфекцией, выработала антитела, нейтрализующие вирус, и если забрать их у здорового донора и ввести больному, они должны бороться также с вирусом в организме хозяина, но это не доказательная медицина", - сказала Дасания.

Она отметила, что единого и стопроцентного мнения по поводу эффективности этой терапии нет.

"Но все средства хороши и почему бы не использовать это во имя спасения, как отчаянный шаг, и я ничего плохого в этом не вижу. Но, конечно же, прежде чем перелить плазму, у нас должна быть медицинская документация о том, что донор, у которого мы забираем плазму, переболел и у него есть наличие антител, и конечно же, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит B и C", - сказала она.

По словам абхазского гематолога Джульетты Какубава, переливание плазмы переболевшего COVID-19 применяют во всем мире.

"Шансы выздоровления высокие, но прежде чем взять плазму у человека, определяют количество антител у него, у каждого переболевшего оно будет разное, в зависимости от иммунитета и вирусной нагрузки, когда он болел", - сказала Какубава.

С начала эпидемии число подтвержденных случаев в Абхазии уже перевалило за 4,5 тысячи.