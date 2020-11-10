Абхазия получила две тысячи доз вакцин от гриппа

Всего Министерство здравоохранения Абхазии в 2020 году заказало 17 тысяч доз вакцин от гриппа.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Две тысячи доз вакцин от гриппа "Ультрикс" и "Совигрипп" доставлено в Абхазию, сообщает пресс-служба Минздрава.

Оставшуюся часть вакцин ведомство получит до конца ноября.

"Часть первой партии, порядка 500-700 доз, предназначены для медперсонала, так как врачи находятся в зоне риска. Остальное - для детей. Мы ожидаем заявок от медучреждений, после чего начнем вакцинацию уже на этой неделе", - уточнила главный специалист управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Эсма Гуния.

Как отметила Гуния, вакцинация детей школьного возраста будет обсуждаться с Министерством просвещения и языковой политики.

"С целью соблюдения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, мы не будем собирать в школах большое количество детей. Возможно, будем вызывать на вакцинацию классами, как это было раньше. А дети помладше, получат прививку в поликлиниках", - уточнила она.

Главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба рассказала Sputnik, что вакцинация от сезонного гриппа будет осуществляться в детской поликлинике и в медицинских кабинетах школ.

"Каждая школьная медицинская сестра будет оповещать учащихся, через директора, о том, что на днях начинается вакцинация, и родители будут приводить своих детей в медицинский кабинет своей школы, где и будет проводиться вакцинация", - объяснила Абухба.

По ее словам, в детской поликлинике будет проводиться вакцинация детей от шести месяцев. После 14 дней с момента ввода вакцины в организме человека начинают развиваться антитела, которые борются с вирусом.

На момент вакцинации ребенок должен быть здоров, температура тела должна быть в норме. Детям с хроническими заболеваниями делать прививки обязательно, но только в период ремиссии.

В 2020 году вакцинацию от сезонного гриппа планировалось провести в октябре, но из-за задержки поставок вакцин из России график сдвинулся.

Задержка вакцин из российских заводов связана с тем, что в России вышло постановление о том, что 60 процентов населения должно быть привито, и заводы оповестили Минздрав Абхазии, что график сдвинется до ноября.

По данным Минздрава, ежегодно в Абхазии прививаются порядка десяти тысяч человек. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно в районных больницах и поликлиниках.