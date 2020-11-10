Не доказано – не виновен: как выносили приговор по делу Анзора Тарба

Последнее заседание Сухумского городского суда по делу о смерти заключенного по административному правонарушению Анзора Тарба в здании МВД Абхазии стало одним из самых долгих и длилось почти четыре часа. В течение всего времени судья Инар Кварчия зачитывал мотивировочную и резолютивную части приговора.

Нехватка фактов

Суд посчитал, что показания потерпевших и свидетелей в ходе процесса не содержат доказательств вины Адгура Аутлева, Виталия Кулова, Аслана Чедия и Бадри Джикирба в смерти Анзора Тарба в здании МВД. Согласно оглашенному решению суда, виновность подсудимых не доказывают и детализации звонков с их телефонов в день смерти Тарба, которые говорят лишь о факте присутствия обвиняемых в зоне здания МВД, что не отрицают и сами сотрудники ведомства в своих показаниях.

Суд счел достоверными показания свидетеля обвинения депутата Астамура Тарба, который рассказывал, что у него были переговоры с Аутлевым и Куловым об обстоятельствах смерти Анзора Тарба, но посчитал, что таким образом обвиняемые пытались донести до родственников, что они не причастны к смерти заключенного.

"Показания Тарба в части того, что Кулов и Аутлев сообщили ему о применении насилия в отношении умершего, не нашли своего подтверждения в ходе судебного заседания", - добавил Кварчия.

Один из главных "козырей" обвинения – аудиозапись Адгура Аутлева с эмоциональной речью о том, что во время допроса Анзора Тарба бывший министр внутренних дел Гарри Аршба и его заместитель сидели за стенкой и "каждые пять минут им докладывали, как идет допрос", также не был признан в качестве доказательства вины подсудимых.

"Изложенное не позволяет в полной мере с достаточной степенью однозначности и бесспорности категорично судить о том, что Аутлев и Кулов применяли насилие в отношении Тарба, а также не раскрывают полную картину произошедших в стенах МВД событий", - подчеркнул судья.

Согласно изложенному Кварчия, непричастность Аутлева и Кулова к смерти Тарба подтверждает и тот факт, что они по собственному желанию вернулись в Абхазию и явились в правоохранительные органы для дачи показаний, как только были объявлены подозреваемыми по делу.

При оглашении приговора Кварчия подчеркнул, что сторона обвинения не смогла привести факты, которые бы указывали, что начальник Управления уголовного розыска Бадри Джикирба и его заместитель Аслан Чедия отнеслись халатно к своим обязанностям, что повлекло смерть Тарба. Сторона обвинения не смогла предоставить круг должностных обязанностей подсудимых, нормативных актов, регламентирующих их мотив, цель и фактические обстоятельства совершенного, заявил судья. К тому же, Джикирба и Чедия не могли заранее представить, что заключенному может угрожать опасность в стенах МВД.

Суд резюмировал, что оправдательный приговор в отношении всех подсудимых был принят, так как "стороной обвинения не представлены доказательства их виновности в совершении инкриминируемых им преступлений, обвинения основаны на предположениях, а собранные предварительным следствием доказательства, после их исследования в судебном заседании, не могут быть положены в основу обвинительного приговора, так как они только лишь подтверждают, имевшие в здании МВД Республики Абхазия события".

После вынесения приговора сотрудники МВД уже не будут находиться под домашним арестом. У оправданных есть право на реабилитацию, возмещение имущественного и морального вреда. Стороны также могут обжаловать решение Сухумского городского суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии в течение 15 дней.

"Мы будем бороться"

Потерпевшие отреагировали на решение суда спокойно. Дочь убитого Анзора Тарба Милана Тарба заявила, что оправдание не стало для нее удивлением, и даже похлопала решению судьи. Однако родственница Анзора Тарба Татьяна Гварамия после окончания заседания заявила, что члены семьи будут обжаловать приговор и не считают результат пятимесячных тяжб проигрышем.

"События преступления есть, убийство есть, определенный круг лиц, исполняющих свои обязанности, есть, а виновных почему-то не оказалось. Сегодня были оправданы не Чедия, Джикирба, Аутлев и Кулов, сегодня была оправдана система. Была оправдана коррупция и круговая порука. Всеми возможными способами мы будем бороться, и цель наша будет достигнута, я уверена. Я считаю, что моя семья сегодня выиграла, ведь мы единственные, кто говорит об этом вслух, ведь этот случай не единичный, но люди об этом молчат", - сказала она.

Частное постановление, адресованное Генпрокурору

На вынесении оправдательного приговора заседание не закончилось. Суд также огласил частное постановление в адрес Генерального прокурора Абхазии.

Суд указал, что уголовное дело по факту смерти Тарба в МВД было возбуждено лишь 13 июля 2019 года, в то время как основания для его открытия были уже в день смерти заключенного – 11 июля.

Также суд обратил внимание Генпрокуратуры на неисполнении органами прокуратуры полномочий по надзору за соблюдением законности в местах лишения свободы, в частности в отношении административного арестованного Тарба и арестованного по уголовному делу по решению суда Папава, которые незаконно находились в течение длительного времени в служебных кабинетах МВД. И этот факт не стал предметом прокурорского реагирования, как до, так и после события 11 июля.

Согласно частному постановлению, сотрудники прокуратуры, находившиеся на месте преступления, не в полной мере реализовали свои полномочия, что привело к потери важных вещественных доказательств.

К примеру, не были проведены мероприятия по поиску личных вещей Тарба, на которых могли быть обнаружены биологические следы лиц, наносивших ему телесные повреждения, не были изъяты записи с камер видеонаблюдения в здании МВД, не установлено место совершения преступления, а вместо того, чтобы отправить тело Тарба на вскрытие, его решили отдать неустановленным родственникам.

Суд обратился к Генеральному прокурору с требованием принять дисциплинарные меры по отношению к работникам, которые допустили такие грубые ошибки и сообщить о проделанном суду в течение месяца.