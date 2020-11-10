Очамчырский и Гулрыпшский районы останутся без света в среду 11 ноября

В РУП "Черноморэнерго" планируют завершить ремонтные работы на высоковольтной линии 110 в Очамчырском районе в среду 11 ноября.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. В Очамчырском и Гулрыпшском районах отключат электроэнергию из-за ремонтных работ на высоковольтной линии в среду 11 ноября, рассказали корреспонденту Sputnik в РУП "Черноморэнерго".

С 10:00 до 12:00 без света останутся абоненты, которые питаются от додстанция "Очамчыра тяга". Это половина города Очамчыра от рынка до района Галидзги, а также больница. К этой же подстанции относятся села Река, Пакуащ, Баслаху, Акуаскиа, Джал.

С 12:00 до 14:00 будет отключена подстанция "Очамчыра 2". К ней относятся часть города от рынка до улицы Адлейба, рыбозавод, военный городок, район чайной фабрики и села Лабра, Араду, Лашкендар, часть Тамыша и часть Кутола и верхняя часть Маркулы.

С 12:00 до 14:00 не будет работать и подстанция "Мыку", которая обеспечивает электроэнергией села Мыку, Члоу, Отап, Тхина, Джал, часть Маркулы и поселок Аджав.

С 12:00 до 14:00 отключения ожидаются в селах Джгерда, Гуада и части села Кутол.

С 14:00 будет отключена подстанция Адзюбжа, от которой питаются села Адзюбжа, Скурча, Аракеч, Отара, Отара армянская, часть Тамыша и Кындыг. В это же время будут отключены подстанции Дранда и Уарча Гулрыпшского района.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии опять потребуется переток энергии из России. Изношенность энергосетей достигла критического состояния.

9 октября вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела рабочую встречу в Москве по вопросам энергоснабжения республики. По итогам стало известно, что Абхазия не останется без электричества на время ремонта на ИнгурГЭС. Российская сторона определила оператора и предложила техническую схему поставок электроэнергии.