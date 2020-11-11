Назад во Францию: Нодар Чанба рассказал о причинах увольнения

Генеральный директор Абхазского государственного драматического театра, Народный артист Абхазии Нодар Чанба был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию во вторник 10 ноября.

СУХУМ, 11 нояб – Sputnik, Асмат Цвижба. Решение об увольнении по собственному желанию было принято в связи с возвращением во Францию к семье, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор Абхазского государственного драматического театра Нодар Чанба.

Чанба отметил, что выполнил в театре свой долг по творческому развитию и смог вылечить "болезнь" внутри коллектива.

"Я считаю, что за два с половиной года было много сплетен внутри театра, но я смог с этим справиться. Те, кто хочет работать, работают, а те, кто не хочет, не будут работать и после моего ухода, потому что они ищут другого. Думаю, я собрал хорошую команду из людей, которые любят театр и знают свое дело. Будет хорошо, если на мое место придет профессионал", - добавил он.

По мнению Чанба, главную роль в театре играет не столько директор, сколько режиссер.

"Сегодня в Абхазию для работы в Абхазском драмтеатре вернулся режиссер с огромным опытом работы в России Адгур Кове. Это очень большое событие для театра, нужно ему помочь и не создавать споры, перипетии, которые были при мне, а думать о творческом процессе", - подчеркнул он.

Бывший гендиректор театра отметил, что продолжит принимать участие в работе над репертуаром Государственной хоровой капеллы Абхазии даже за пределами республики. Во Франции Чанба также вернется к творческой деятельности и будет продвигать абхазскую культуру за границей.

Нодар Чанба занимал должность генерального директора Государственного драматического театра с июня 2018 года.

С 1992 по 1993 годы Чанба занимал должность министра культуры Республики Абхазия.

В 2001 году стажировался у главного дирижера Большого театра России профессора Марка Эрмлера в Московской консерватории по специальности оперно-симфоническое дирижирование.

С 1985 года работал дирижером Государственной хоровой капеллы Абхазии, а в 1986 стал ее художественным руководителем и главным дирижером.

В 2007 году музыканту было присвоено звание Народного артиста Республики Абхазии.