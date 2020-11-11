Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 ноября

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Во четверг 12 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность, местами в первой половине дня возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Атмосферное давление высокое - 769 миллиметров ртутного столба.
Температура ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.
Ветер - 2-7 метров в секунду.
Волнение морской воды - 1-2 балла.
Температура морской воды +18°С.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.