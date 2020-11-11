Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 ноября

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 67 человек из 373 протестированных за сутки в Абхазии.

Президент Абхазии после вступления в должность несколько раз посещал Москву, в том числе по приглашению президента России в июне участвовал в торжествах по случаю юбилея Победы.