Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 67 человек из 373 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Две пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале 10 ноября, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Женщина, 1934 года рождения, была доставлена из Очамчырской ЦРБ на прошлой неделе в тяжелом состоянии. Она скончалась ночью 10 ноября.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Вторая пациентка, 1939 года рождения, в связи с ухудшением состояния здоровья с 25 октября находилась в реанимационном отделении. Несмотря на проводимую терапию женщина скончалась от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.

В Гудаутской больнице на лечении находится 111 человек, у 94 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 14 человек.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного пациента тяжелое.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 39 пациентов с подтвержденным диагнозом: состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

© Sputnik / Леон Адлейба COVID-19 в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 4898 человек. 58 летальных случаев. Выздоровели 3227.