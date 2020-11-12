Парламент разрешил строительство санаторно-курортного объекта в селе Тамыш

Заседание Парламента Абхазии, на котором обсуждался вопрос разрешения строительства санаторно-курортного объекта в селе Тамыш, прошло в четверг 12 ноября.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Парламент Абхазии разрешил строительство санаторно-курортного объекта с автостоянкой, парковой зоной, объектами общественного питания и торговли на заседании в четверг 12 ноября.

Земельный участок площадью 12,5 гектара передан в аренду сроком на 25 лет ООО "Золотое руно".

В свою очередь "Золотое руно" должно согласовать проект строительства объекта в течение шести месяцев и завершить строительство за два с половиной года. Компания также должна предусмотреть озеленение территории и подъездные пути в соответствии с нормами и правилами проектирования.

Депутаты дали согласие Кабинету министров и на перевод земельного участка площадью 5,6 гектара из категории "земли лесного фонда" в категорию "земли населенных пунктов".

Кроме того Парламент дал согласие на перевод земельного участка из категории "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "земли населенных пунктов" площадью 0,4 гектара в селе Лыхны Гудаутского района.