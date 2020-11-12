На содержание Контрольной палаты в 2021 году потратят более 31 миллиона рублей

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Парламент Абхазии принял постановление "Об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты на 2021 год" в четверг 12 ноября.

Сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии в 2021 году составит более 31 с половиной миллиона рублей. Эта сумма, по словам председателя парламентского комитета по бюджету Натали Смыр, практически соответствует смете расходов на 2020 год.

На вопрос коллег, расходы увеличились или уменьшились, Смыр ответила, что они сократились на один миллион рублей.

В Контрольной палате предусмотрено 50 штатных единиц. На зарплаты в 2021 году уйдет 21 миллион 574 тысячи рублей, на оплату работ и услуг – шесть миллионов 804 тысячи рублей и на прочие расходы предусмотрено 70 тысяч рублей.

Кроме того, более 2,5 миллионов рублей уходит на оплату работы комиссии по энергетике, которая была создана два года назад с приглашенными иностранными экспертами.