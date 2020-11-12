Водителя маршрутки в Сухуме наказали за нарушение санитарных норм

В середине октября сотрудники государственной автоинспекции приступили к проведению проверок общественного транспорта на предмет соблюдения санитарных норм при перевозке пассажиров.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Сотрудники отдела Государственной автоинспекции УВД Сухума привлекли водителя маршрутного такси Романа Кварчия к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, сообщается на сайте МВД Абхазии.

Административное наказание предусматривает наложение штрафа от 30 до 50 минимальных размеров оплаты труда. Протокол выписан по части 2 статьи 117 Кодекса об административных правонарушениях.

В ведомстве отмечают, что на маршруте "Новый район – Почта" в общественном транспорте имело место грубое нарушение установленных санитарных норм, что вызвало обеспокоенность пассажиров. На фото, опубликованном МВД, видно, что пассажиры едут стоя в маршрутном такси.

"Сотрудники милиции ежесуточно проводят работу по контролю соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических норм на всех оживленных транспортных узлах и в общественных местах. Но и гражданская ответственность наших жителей играет большую роль в улучшении эпидемиологической ситуации и скорейшем снятии ограничительных санитарных правил", - отмечается в сообщении МВД.

В середине октября сотрудники государственной автоинспекции приступили к проведению проверок общественного транспорта на предмет соблюдения санитарных норм при перевозке пассажиров.

Согласно новым временным правилам, при совершении маршрутных рейсов водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси в обязательном порядке должны пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Также количество пассажиров, одновременно находящихся в транспортном средстве, не должно превышать половины количества сидячих мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах.

Сотрудники ГАИ проверяют наличие масок у пассажиров, а также требуют исполнения норм рассадки и социальной дистанции.

Временные правила организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите от коронавирусной инфекции при перевозке пассажиров предусматривают рассадку пассажиров в шахматном порядке. Каждое соседнее от пассажира сидение должно быть свободно.