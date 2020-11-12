Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 ноября

На территории Черноморского побережья Абхазии синоптическая обстановка пока не меняется.

СУХУМ, 12 ноя Sputnik. В пятницу 13 ноября в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы..

Синоптическая обстановка на территории Черноморского побережья Абхазии не меняется.

Атмосферное давление высокое – 769 мм ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду с порывами до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днём от +13°С до +18°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 1-2 балла.

Влажность воздуха – 60-80%.