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Еще 53 случая COVID-19 выявили в Абхазии за сутки

© Sputnik / Антон Вергун
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (983)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 4951. Выздоровели 3369 человек, скончались 58.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в Абхазии проверили 271 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

© Sputnik
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 105 человек, у 89 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. Выписали за сутки девять человек.

© Sputnik
Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, отмечается, что состояние здоровья двоих пациентов тяжёлое.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме так же 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (983)

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