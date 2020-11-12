"Черноморэнерго" приступило к ликвидации аварии на ВЛ Ачгуара

Потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Повреждение на ВЛ Ачгуара обнаружено, ремонтные бригады "Черноморэнерго" приступили к ликвидации аварии, сообщает РУП на Facebook.

Авария на воздушной линии Ачгуара произошла вечером в четверг 12 ноября, вследствие чего почти вся территория Абхазии осталась без света, и был запрошен переток электричества из России.

В "Черноморэнерго" отмечали,что ВЛ Ачгуара была повреждена из-за перегрузки.

Изношенность энергосетей в Абхазии достигла критического состояния, в то время как потребление электроэнергии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление.