Пантеон писателей и общественных деятелей в Сухуме привели в порядок

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Управление по благоустройству администрации Сухума завершило работы по приведению в порядок пантеона писателей и общественных деятелей. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.

В тексте отмечается, что территория пантеона не расчищалась несколько лет, в результате чего все заросло травой и сорняками. Вокруг мемориального комплекса также собралось большое количество бытового мусора, который остается от посетителей горы.

"Дорога к пантеону была расчищена от разросшихся ветвей деревьев и кустарников. В планах администрации города – сделать освещение пантеона, привести в порядок ограду, поставить шлагбаум при въезде и закрыть ворота, чтобы вход не был свободным", - рассказал начальник МУ "Благоустройство" администрации столицы Саид Кур-ипа.

Идея создания пантеона писателей и общественных деятелей Абхазии на Сухумской горе появилась в 1959 году, когда ушел из жизни поэт Алексей Ласурия. Однако открылся пантеон только в 1965 году, и первым, кого там похоронили, стал первый секретарь Гулрыпшского райкома партии Григорий Пилия. В пантеоне покоятся такие известные писатели, как Кязым Агумаа, Иван Тарба, актриса Минадора Зухба, актер Шарах Пачалиа, ученый Михаил Трапш и многие другие.