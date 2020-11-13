Абхазия не намерена отказываться от Женевского формата

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Абхазия выступает за продолжение Международных Женевских дискуссий, рассматривая работу женевского формата в качестве важного механизма по поддержанию безопасности и стабильности на Южном Кавказе, сообщает МИД республики.

Внешнеполитическое ведомство прокомментировало выступление посла США при ОБСЕ Джеймса Гилмора на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 12 ноября, в котором он затронул некоторые аспекты работы Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

В частности, как отмечается в сообщении, Гилмор акцентировал свое внимание на не состоявшемся из-за пандемии коронавируса раунде Женевских дискуссий, который, как он считает, был сознательно сорван российской стороной. На это МИД еще раз ответил, что перенос раунда был напрямую связан с угрозой распространения заболевания, и никаких других причин здесь искать не следует.

"В работе Женевских дискуссий заинтересованы все участвующие в них стороны. Пора бы уже это осознать и перестать спекулировать на этой теме", - отметили в ведомстве.

В МИДе Абхазии обратили внимание на то, что Гилмор выдвинул "надуманные претензии" в адрес России, которую он упоминает в статусе "стороны конфликта", а не посредника, и весьма произвольно трактует договоренности, согласованные президентами России и Франции 12 августа 2008 года. Также в выступлении посла США была отмечена попытка сместить акценты и уйти от обсуждения ключевых тем Женевских дискуссий.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Абхазия рассчитывает на дальнейшую плодотворную работу по поиску взаимоприемлемого результата.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Посредниками в дискуссиях участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.