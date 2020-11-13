Генеральная прокуратура назвала решение суда по делу Тарба незаконным

Сухумский горсуд после вынесения оправдательного приговора по делу Тарба постановил, что из-за сотрудников Генпрокуратуры, не в полной мере реализовавших свои полномочия, были утеряны важные вещественные доказательства.

СУХУМ, 13 нояб - Sputnik, Асмат Цвижба. Генеральная прокуратура Абхазии считает приговор Сухумского городского суда по делу о смерти в здании МВД заключенного Анзора Тарба незаконным и необоснованным. Об этом на брифинге Генпрокуратуры сообщила помощник генпрокурора по связям со СМИ и общественностью Рада Сангулия.

Ведомство намерено обжаловать решение суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики.

Генеральная прокуратура считает, что в ходе судебного разбирательства сторона обвинения представила все доказательства, которые подтверждают вину сотрудников МВД в смерти Анзора Тарба.

Представитель Генпрокуратуры напомнила, что ночью 10 июля 2019 года Анзор Тарба, которому впоследствии были нанесены многочисленные побои несовместимые с жизнью, был доставлен в МВД Абхазии по указанию Джикирба и Чедия, для его допроса были вызваны сотрудники Адгур Аутлев и Виталий Кулов.

По версии следствия, в день смерти Тарба в здании МВД не было других сотрудников, помимо оперуполномоченных Одабашяна и Топурия, охранявших другого задержанного Нугзара Папава, который также проходил свидетелем по делу Тарба.

"Потерпевший Нугзар Папава подтвердил в суде факт его незаконного содержания в служебном кабинете Управления уголовного розыска МВД и применения насилия сотрудниками милиции с целью получения показаний о его причастности к похищению Омара Мерцхулава, а также оказания медпомощи начальником УУР МВД Бадри Джикирба и его заместителем Асланом Чедия", - отметила Рада Сангулия.

К моменту приезда на место происшествия сотрудников Генпрокуратуры руководство МВД и Бадри Джикирба выдвинули версию о попытке побега Тарба и падении его с лестницы. Эти факты были установлены в суде, а депутат Парламента Абхазии Астамур Тарба, который дважды дал показания, заявил, что Адгур Аутлев признался ему в том, что вместе с Виталием Куловым применил насилие к Тарба с целью получения показаний о его причастности к похищению Омара Мерцхулава.

"Однако суд, оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, при наличии совокупности фактических данных признал невиновными вышеуказанных лиц, и с целью оправдать принятое решение, в отсутствие требований закона о публичном оглашении зачитал частное постановление в отношении сотрудников прокуратуры", - добавила Сангулия.

Она подчеркнула, что суд не вправе указывать направление хода расследования и производства следственных и процессуальных действий, так как не является органом уголовного преследования.

Дело о смерти в здании МВД административного заключенного Анзора Тарба рассматривалось Сухумским городским судом пять месяцев. По решению суда под председательством Инара Кварчия, бывший начальник Управления уголовного розыска МВД Бадри Джикирба, его заместитель Аслан Чедия и сотрудники ведомства Адгур Аутлев и Виталий Кулов были признаны невиновными в смерти Анзора Тарба в связи с отсутствием доказательств их причастности к преступлению.

Также судом было оглашено частное постановление в адрес генерального прокурора Абхазии. Суд указал, что уголовное дело по факту смерти Тарба в МВД было возбуждено лишь 13 июля 2019 года, в то время как основания для его открытия были уже в день смерти заключенного – 11 июля. Кроме того, суд обратил внимание Генпрокуратуры на неисполнении органами прокуратуры полномочий по надзору за соблюдением законности в местах лишения свободы, в частности, в отношении административного арестованного Тарба и арестованного по уголовному делу по решению суда Папава, которые незаконно находились в течение длительного времени в служебных кабинетах МВД. И этот факт не стал предметом прокурорского реагирования как до, так и после события 11 июля.

Согласно частному постановлению, сотрудники прокуратуры, находившиеся на месте преступления, не в полной мере реализовали свои полномочия, что привело к потере важных вещественных доказательств.

Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.

Фигурантами дела о халатности и превышении должностных полномочий, возбужденного после гибели заключенного Тарба в здании Министерства внутренних дел, стали сотрудники МВД Абхазии Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов.