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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 14 и 15 ноября

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (533)
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Sputnik Абхазия
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Погода Абхазии по-прежнему остается под влиянием обширного поля повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погода Абхазии по-прежнему остается под влиянием обширного поля повышенного атмосферного давления, отмечается в сообщении.

Атмосферное давление высокое.

Ветер – 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5С° до +10С°, днем от +11С° до +16°С.

Волнение на море – 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (533)

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