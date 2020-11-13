Прогноз погоды в Абхазии на выходные 14 и 15 ноября

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погода Абхазии по-прежнему остается под влиянием обширного поля повышенного атмосферного давления, отмечается в сообщении.

Атмосферное давление высокое.

Ветер – 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5С° до +10С°, днем от +11С° до +16°С.

Волнение на море – 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.