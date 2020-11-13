Число подтвержденных случаев коронавируса в Абхазии превысило пять тысяч

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии за все время достигло 5024. Выздоровели 3452 человека, летальных случаев 60.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Коронавирус подтвержден у 73 человек из проверенных за сутки в Абхазии 296 граждан, двое пациентов с COVID-19 скончались, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

Пациент 1927 года рождения умер 12 ноября в Гудаутском ковидном госпитале от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. Отмечается, что он поступил в медучреждение 5 ноября с дыхательной недостаточностью на фоне внебольничной правосторонней полисегментарной пневмонией.

Также 12 ноября в Гудаутском госпитале умер пациент 1938 года рождения, поступивший на лечение 9 ноября. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь пациенту не удалось. У него были сопутствующие тяжёлые заболевания.

© Sputnik Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 102 человека, у 87 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжёлом состоянии 25 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. Выписали за сутки семь человек.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, у четверых тяжёлое состояние здоровья.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме находятся 34 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.