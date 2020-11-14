Установлен допустимый объем вылова хамсы в период путины 2020-2021 годов  

Путина хамсы в Республике Абхазия начнется в декабре этого года и завершится в феврале-марте следующего.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Общий допустимый объем вылова хамсы в период путины 2020-2021 годов составит 42 тысячи тонн, рассказал на радио Sputnik первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа по итогам совещание по вопросам рыбного хозяйства.

Азово-Черноморская комиссия, в которую входят абхазские и российские специалисты, ежегодно устанавливает квоты по добыче рыбы в акватории Черного моря с учетом популяции рыбы.

"В этом сезоне комиссия рекомендовала нам установить объем улова хамсы в период путины в пределах 42 тысяч тонн. Специалисты Азово-Черноморского института прислали свои расчеты в наш Институт экологии, и они считают, что такой объем улова не помешает популяции рыбы", - отметил Джопуа.

Министр добавил, что квоты по добыче хамсы сезона 2020-2021 годов на четыре тысячи тонн превышают нормы прошлой путины.

Джопуа отметил, что на совещании также обсуждались вопросы, связанные с допустимым количеством рыболовецких суден в акватории моря и правил работы, которым они должны придерживаться.

Путина хамсы начнется в декабре и завершится в феврале-марте. В Абхазии функционирует семь заводов по переработки хамсы – пять в Очамчыре и два в Сухуме. Также на территории республики работают пять форелевых хозяйств и несколько мест, где разводят другие виды рыб. По словам Джопуа, государством предусмотрено около 12 миллионов рублей на их поддержание. В частности, речь идет о помощи в приобретении корма для рыб, устранении проблем с водоснабжением и помощи в организации экспорта продукции в Россию.