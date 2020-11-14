В Абхазии за сутки зафиксировано более 40 новых случаев COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 5065 человек. 61 летальный случай. Выздоровели 3466.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 41 человека из 248 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутском госпитале 13 ноября скончалась пациентка с COVID-19, 1943 года рождения. Женщина поступила в больницу 21 октября, получала всю необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это, скончалась от сердечно-сосудистой недостаточности.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 человека, у 81 диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, 29 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 12 человек.

13 ноября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка поступившая в больницу 21 октября, с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Женщина

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 32 пациента: 28 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.