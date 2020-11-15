Подъемный груз: какие проблемы у лифтового хозяйства Абхазии

В Абхазии в 2017-2019 годах в рамках Инвестиционной программы меняли пассажирские лифты. Всего за это время в Сухуме, Гудауте и Гагре было установлено более 180 новых подъемников.

Однако в масштабах страны это лишь малая часть от всего лифтового фонда. В республике еще много советских подъемников, которые по нормам уже нельзя эксплуатировать.

О том, какие проблемы существуют в лифтовом хозяйстве Абхазии, кто обслуживает и отвечает за его безопасность, и почему нет денег на содержание, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Львиная доля лифтового фонда Абхазии состоит из советских подъемников, которые давно устарели и их нельзя эксплуатировать. В Абхазии в 2017-2019 годах в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики началась замена подъемников. Всего к 2019 году заменили 181 лифт.

Как рассказали в Министерстве экономики Абхазии, этот этап Инвестпрограммы уже завершился, подрядчик выполнил все обязательства и нареканий к работе нет.

Всего в рамках программы, согласнодокументам на сайте Минэкономики, на капитальный ремонт крыш, подвалов и замену лифтов многоэтажных домов было потрачено более 221 миллиона рублей.

В новой Инвестпрограмме, как рассказали в ведомстве, замена пассажирских лифтов не предусмотрена.

Кто в доме хозяин?

В Абхазии лифтовый фонд относится к жилищно-коммунальному хозяйству. Но обслуживают и отвечают за безопасность не всегда муниципальные предприятия. Бывает, этим занимаются частные компании.

В Сухуме до октября 2020 года работала частная компания "Абхазлифт", но администрация города решила муниципализировать эту деятельность и сейчас вместо "Абхазлифта" лифтами заведует муниципальное управление "Горсервис".

По словам замдиректора "Горсервиса" Владимира Недосекина, на балансе службы более 350 лифтов. Из них работают 250, более ста выведены из эксплуатации из-за ветхости, восстановить их уже невозможно.

Замена лифтов в Сухуме происходила в несколько этапов. С 2010 по 2013 год в столице было заменено 42 лифта, а с 2015 по 2019 годы – 113 лифтов. Недосекин отмечает, что с новыми подъемниками никаких проблем нет. Их всего лишь нужно своевременно обслуживать: смазывать, регулировать и тому подобное. Проблемы доставляет старый советский парк подъемников.

"Много проблем со старым фондом лифтов. Они часто выходят из строя. На них тяжело достать запчасти, тяжело за ними смотреть. По факту их уже необходимо менять. Если говорить как положено, то после монтажа эксплуатация лифтов составляет 25 лет, затем лифт нужно либо останавливать или модернизировать. После модернизация он может проработать еще пять лет. Но старые лифты работают уже более 40 лет. Они уже требуют не капитального ремонта, а замену. Это, в первую очередь, безопасность наших граждан. Да, мы везде делаем безопасное обслуживание, пытаемся людям объяснить, чтобы они не перегружали лифты, более бережно относились к ним", – отметил Владимир Недосекин.

Старые лифты часто ломаются. Каждый день на телефон дежурной службы поступает свыше 20 звонков.

"Наши сотрудники свободной минуты не имеют, ездят по заявкам. Ни одна заявка не остается без внимания. В течение 15 минут освобождают застрявших людей. У нас вроде город маленький, но количество лифтов немалое. В среднем за месяц поступает до 170-180 заявок. Бывает, что лифт испортился, вышла из строя деталь или же выключают электричество и люди застревают в лифтах", – пояснил Недосекин.

Намного лучше обстоят дела в Гудауте. Здесь по городу установлено всего 22 лифта. И все они новые.

Обслуживает и отвечает за безопасность лифтов частная компания, с которой ЖКХ Гудауты больше года назад заключила контракт.

"Уже больше года занимается частная компания, с которой Администрация заключила договор. Ни одной жалобы по лифтам у жителей не было с тех пор, как мы заключили контракт с частной компанией", – рассказал начальник ЖКХ Феликс Симсим.

На обслуживание лифтов в Гудауте в год уходит свыше одного миллиона 600 тысяч рублей. Половину суммы платят из бюджета района, вторую половину собирают горожане. Но с собираемостью в Гудауте, как отмечает Симсим, есть большие проблемы.

"Люди не хотят платить. С собираемостью очень сложно. Но директор частной фирмы – наш большой друг и он входит в положение", – добавил начальник.

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В Гагрском районе лифты находятся в ведении муниципального предприятия "Гагралифт". Как рассказал начальник МУП, Валерий Джения, на балансе 131 лифт: в Гагре – 63, в Пицунде – 37 и в Бзыби – 35.

Замена подъемников в районе осуществлялась с 2011 года. Всего по району заменили свыше 60 лифтов.

"На сегодняшний день подлежат замене в Гагре – 29 лифтов, в Пицунде – 17 лифтов, в поселке Бзыбь – шесть лифтов, в больнице – три лифта, в реабилитационном центре – три лифта и в кооперативных домах – пять лифтов", – перечисляет Валерий Джения.

Начальник "Гагралифт" сетует, что обслуживание старых лифтов обходится значительно дороже новых.

"Новые лифты нужно просто своевременно смазать, отрегулировать, смотреть за их состоянием, бывает, что трос растягивается и его надо укоротить. На старых лифтах многие детали приходится менять. Они чаще выходят из строя. Они уже устарели, двигатели часто выходят из строя. На них уже и запчасти не найдешь. Представьте себе, как найти запчасти на машину "Победа", которая выпускалась в 50-х годах прошлого века. Эти лифты выпускались примерно в 70-х годах. Заводы уже забыли, что выпускали такие лифты. Их, может, даже не выгодно их эксплуатировать, но выхода другого нет. Без лифтов в высотных домах и жить невозможно", – подчеркивает он.

Гагра – единственный район, где налажена система диспетчеризации. Дежурные на мониторе видят, какой лифт остановился, какой лифт не работает. Поэтому, если человек застрял в лифте, то ему не придется звонить в аварийно-спасательную службу. Дежурная бригада в течение 5-10 минут устраняет неполадки и освобождает людей.

Годовой бюджет лифтового хозяйства, как рассказали в Управлении финансов при администрации Гагрского района, составляет свыше двух миллионов рублей. Бюджет в основном складывается из платежей жителей района.

По словам начальника МУП "Гагралифт", в районе объем платежей за пользование лифтом зависит от квадратуры квартиры. И среднестатистическая плата выходит в районе ста рублей в месяц. Однако здесь, как и в Гудаутском районе, люди с неохотой платят.

"Хотя в Гагре система оплаты за услуги ЖКХ налажена. У нас есть центры, которые занимаются сборами за эти услуги. С января по май очень тяжелые месяца по платежам. С июня уже со сбором средств получше. В конечном итоге они долги перекрывают летом. Конечно, финансовое положение лифтовиков, которые занимаются обслуживанием, очень тяжелое", – отмечает Джения.

В Очамчыре и Ткуарчале, как рассказали в администрациях районов, таких проблем нет – там лифтового хозяйства просто не существует.